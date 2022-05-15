Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi

15.05.2022 21:42

- Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi Uşak'ta devam eden GençKuşakFest'te düzenlenen Color Fest enkli görüntüler ortaya çıktı.

- Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi

UŞAK - Uşak'ta devam eden GençKuşakFest'te düzenlenen Color Fest enkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da gençlere seslenerek, "Genç Kuşak projemizde, hepinize Uşak'ta yaşamayı keyifli hale getirmeyi hedef olarak kendimize ilke edindik" dedi.

Uşak Belediyesi bünyesinde kurulan Genç Kuşak, üniversite öğrencileri ve gençler için çeşitli etkinlikleri içerisinde bulunduran GençKuşakFest'i dün başlattı. Festivali çeşitli etkinler düzenlenirken bugün akşam 18.00'da Ata Park Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı Color Fest düzenlendi. Katılımcılara boya dağıtımı öncesinde sahneye çıkan Mehmet Çakın, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Çakın, "Genç Kuşak projemizde, hepinize Uşak'ta yaşamayı keyifli hale getirmeyi hedef olarak kendimize ilke edindik. Bizlerin tek isteğimiz var, Sizden Uşak'ta güzel bir gençlik dönemi geçirin. Vatan'ını, milletini seven, bu uğurda gayret eden, çabalayan insanlar olun. Ama bir taraftan da böyle güzel festivallerde eğlenin, coşun istiyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından katılımcılara boya da dağıtan Başkan Çakın, sonrasında festivale katılarak boyalar sıktı. DJ eşliğinde çeşitli danslarla düzenlenen etkinlikte havadan ve yerden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi
Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi
Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi
Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi
Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi
Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi
Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi
Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi
Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi
Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi
Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi
Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi

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Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşak'ta gençler 'Color Fest' ile doyasıya eğlendi - Son Dakika


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