Uşak'ta ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

Uşak'ta ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlarken, kentin en işlek caddeleri yasak ile birlikte sessizliğe büründü.

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlarken, kentin en işlek caddeleri yasak ile birlikte sessizliğe büründü.

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde, 81 ilde 4 gün boyunca uygulanmaya başladı. Bu kapsamda ilk kez sokağa çıkma yasağının uygulandığı Uşak'ta saatler 24.00'ı gösterdiğinde şehir merkezinde sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa caddesi başta olmak üzere şehir içi karayolları bomboş kaldı.

Öte yandan kavşaklarda polisler, mahallelerde ise bekçiler sabaha kadar nöbet tutup devriye görevlerini sürdürüyor.

(Fırat Akay - Mine Tatay/İHA)

Uşak'ta ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı

Ramazan Bayramı, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 03:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşak'ta ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

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