Uşak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Uşak'ta İlköğretim Haftası dolasıyla Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda kutlama yapıldı.

Tören açılışında konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek il genelinde eğitim öğretimde kaliteyi artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerin en iyi koşullarda eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yeni yatırımlar yaptıklarını ifade eden Vali Kocabıyık, "İl genelinde 48 adet eğitim kurumumuzun yaklaşık 3 milyon 624 bin lira karşılığında tadilatı tamamlandı. Zafer Kalkınma Ajansı'nın (ZEKA) Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı'na sunulan projeler ile de 1 milyon 450 bin lira değerinde hibe desteği alınarak ilimize 5 adet "Kendin Yap Atölyesi" kazandırılması konusunda önemli adım atıldı. Bu çalışmaların tamamı, eğitimin baş öznesi olarak gördüğümüz çocuklarımız içindir" dedi.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ise yeni eğitim-öğretim yılında il genelinde 311 okul, 4 bin 274 öğretmen ve 57 bin 599 öğrenci ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sergiledi.

Etkinliğe Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, veliler ve öğrenciler katıldı.