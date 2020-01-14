Uşak'ta inşaat işçisi cinayetine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta inşaat işçisi cinayetine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta inşaat işçisi cinayetine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Uşak'ta inşaat işçisinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uşak'ta inşaat işçisi cinayetine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Uşak'ta inşaat işçisinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Işık Mahallesi'nde 11 Ocak cumartesi günü inşaat işçisi Resul Arslan'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan Ersin Y, Muhammet Y. ve Erdem G, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ersin Y. ve Muhammet Y, "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı, Erdem G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İnşaat işçisi Resul Arslan (27), 11 Ocak cumartesi günü Işık Mahallesi Burak Sokak'taki evinde tabancayla vurularak öldürülmüş, cinayete ilişkin aranan 3 şüpheli Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:40 Kaynak: AA
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