Uşak'ta inşaat işçisi cinayetine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerden Ersin Y. ve Muhammet Y, "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı, Erdem G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Işık Mahallesi'nde 11 Ocak cumartesi günü inşaat işçisi Resul Arslan 'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan Ersin Y, Muhammet Y. ve Erdem G, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Uşak 'ta inşaat işçisinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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