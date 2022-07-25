Uşak'ta iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak

25.07.2022 16:52
Uşak'ta iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak

Uşak'ta hayırsever iş insanı tarafından 4 derslikli anaokulu yapılacak.

Uşak'ta hayırsever iş insanı tarafından 4 derslikli anaokulu yapılacak.

Uşak Valiliği toplantı salonunda düzenlenen törende, iş insanı Veli Özyozgat tarafından Ovademirler Mahallesi'nde yapılacak olan 4 derslikli anaokulu için protokol imzalandı.

Vali Turan Ergün, eğitim yatırımlarının topluma en hayırlı yatırımlar olduğunu söyledi.

Bugüne kadar Uşak'ta hayırseverlerin yaklaşık 60 okul yaptırdığını hatırlatan Ergün, "Şu anda devam eden 3 okulumuz var. Hayırseverimizin yapacağı bu yatırımla 4 olacak. Ekonomik büyüklüğü 22 milyon 767 bin lira." diye konuştu.

Veli Özyozgat ise okuyamadığı için okula hasret kaldığını, bu nedenle okul yaptırmak istediğini söyledi.

Çok sevinçli bir gün geçirdiğini dile getiren Özyozgat, "Çok şükür Allah bana bunu nasip etti." ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Yardımcısı Eyüp Fırat ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de katıldı.

YORUMLAR
500
Uşak'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı Uşak'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı Uşak'ta minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı Uşak'ta minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Turan Ergün, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:43 Şeyma Subaşı, evlenme kararı alıp ayrıldığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile tekrar barıştı!
16:39 Otomobilde stokçuluk tartışmaları vardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
16:24 Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey!
16:21 Zorbalığa uğradığı için ormana kaçtı! Yıllar sonra köyüne getirildi
16:13 Çapkınlığıyla ün salan fenomen Dan Bilzerian evlendi! Düğün paylaşımına "kurgu" diyenler çoğunlukta...
16:07 Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı
15:58 Gece kulübünde facia! Sevgilisini kucağına alan adam ortalığı karıştırdı
15:57 Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi
15:38 1 senedir teyzesi tarafından odada kilitli tutulan Cem Muhammet son görüntüsü ortaya çıktı
15:30 Çıplak fotoğraflarını satarak zengin olan sosyal medya fenomeni futbol kulübü alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 16:52:38. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement