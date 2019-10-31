Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokak'ta Nuri İmren'in kullandığı 64 S 0111 plakalı Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü, aynı istikamette seyreden Refik Konay yönetimindeki 03 LL 934 plakalı otomobille çarpıştı.

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