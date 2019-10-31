Son Dakika Haberleri: Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Son Dakika Güncel Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

7 saat önce

Uşakta işçi taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır 14 kişi yaralandı.

Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı, System.String[]

Uşakta işçi taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokak'ta Nuri İmren'in kullandığı 64 S 0111 plakalı servis minibüsü, aynı istikamette seyreden Refik Konay yönetimindeki 03 LL 934 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan 14 kişiden 13'ü hastaneye kaldırıldı. Minibüste sıkışan bir kişinin kurtarılması için itfaiye çalışma yürütüyor.

Yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Karaağaç, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:56 Kaynak: AA
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