Uşak'ta işçi servislerinin çarpışması sonucu 50 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta işçi servislerinin çarpışması sonucu 50 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

Uşak'ta işçi servislerinin çarpışması sonucu 50 kişi hafif yaralandı

6 saat önce

Uşak'ta işçileri taşıyan bir otobüs ve iki servis midibüsünün karıştığı kazada 50 kişi hafif yaralandı.

Uşak'ta işçi servislerinin çarpışması sonucu 50 kişi hafif yaralandı, System.String[]

Uşak'ta işçileri taşıyan bir otobüs ve iki servis midibüsünün karıştığı kazada 50 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak'tan, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan Murat Selen (30) yönetimindeki 64 S 0108 plakalı midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 64 S 0447 plakalı otobüse ve 64 S 0428 plakalı midibüse arkadan çarptı.

Kazada üç servis aracında bulunan 50 kişi hafif yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 47'si ayakta tedavi edildi. Diğer 3 kişi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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