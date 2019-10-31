Son Dakika Haberleri: Uşak'ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Uşak'ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

6 saat önce

Uşak'ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı Kontrolden çıkan servis aracı devrildi ardından can pazarı yaşandıUŞAK - Uşak'ta işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Uşak'ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Kontrolden çıkan servis aracı devrildi ardından can pazarı yaşandı

UŞAK - Uşak'ta işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Kazada devrilen servis aracının bir evin istinat duvarına çarparak durması ise olası bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokakta meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıdığı öğrenilen Nuri İmren idaresindeki 64 S 0111 plakalı servi aracı, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araç içerisinde sıkışarak yaralanan 14 kişiyi çıkardı. Ekipler midibüsün şoförünü çıkarmak içinse uzun süre uğraş verdi. Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkarılan sürücü İmren ile birlikte Mustafa Erfidan, Ayşe Özçelik (38), Yaşar İnan (24), Veli Akay (40), Zeynep Durna (34), Seher Ölmez, Cihan Ertaş, Serpil Özgümüz, Muhammet İnan, Yurdagül Cihangir, Deniz Arslan, Hasan Kahraman ve M.K., ambulanslarla Uşak Devlet Hastanesi ve Uşak Üniversite Hastanesi başta olmak üzere özel hastanelere götürüldü. Hastaneye götürülen yaralılardan Mustafa Erfidan isimli işçi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazada devrilen aracın bir evin istinat duvarına çarpması ise olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:53 Kaynak: İHA
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