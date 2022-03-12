Uşak'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği - Son Dakika
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Uşak'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği

12.03.2022 14:11
Uşak'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği

Uşak'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Uşak'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mehmet Akif Ersoy belgeseli ile "Gençlerin Gözünde Mehmet Akif Ersoy" isimli videonun izlendiği etkinlikte İstiklal Marşı'nın yazım sürecini anlatan tiyatro oyunu sergilendi.

Öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği - Son Dakika


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