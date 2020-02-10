Uşak'ta iz-ge projesine başlanıldı - Son Dakika
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Uşak'ta iz-ge projesine başlanıldı

6 saat önce

Uşak'ta İZ-GE projesine başlanıldıUŞAK Valisi Funda Kocabıyık, kentte hayata geçirilen Eğitim Öğretim Süreçlerini İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Projesi'nin (İZ-GE) startını verdi.

Uşak'ta İZ-GE projesine başlanıldı

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, kentte hayata geçirilen Eğitim Öğretim Süreçlerini İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Projesi'nin (İZ-GE) startını verdi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 2019-2020 eğitim- öğretim yılında Uşak merkez ve ilçelerinde yürütülecek İZ-GE Projesi, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan programla başlatıldı. Açılışta konuşan Vali Kocabıyık, projenin amacının çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti. Vali Kocabıyık, "İZ-GE projesinin amacı, ilimizdeki eğitim kurumlarının temel sorunlarına çözüm bularak eğitim kurumlarımızın marka değerini arttırmaktır. İZ-GE projesiyle öğrencilerin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerini, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle desteklenecektir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına ilimizdeki tüm okulların imkanlarının eşit hale gelmesi için özellikle sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı okullar desteklenecektir" dedi.

Uşak'ta iz-ge projesine başlanıldı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Funda Kocabıyık, Uşak, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
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