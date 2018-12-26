Uşak'ta İzmir-Ankara Karayolu Kar Yağışı Nedeni ile Yer Yer Trafiğe Kapandı
52 dakika önce
Uşak ve çevresinde gün boyu yağan yağmur, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.
Uşak
ve çevresinde gün boyu yağan yağmur, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Aralıksız yağan kar nedeniyle İzmir- Ankara
yolu D-300 üzerinde yer yer yol trafiğe kapandı. Özellikle Dumlupınar
, Banaz
, Derbent
ve Kızılcasöğüt
bölgesindeki rampalarda 2-3 km araç kuyruğu oluştu. Genellikle kış lastiği olmayan ve kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerin karıştığı maddi hasarlı kazalarından dolayı trafik kilitlenme noktasına geldi. Uşak'ın bazı dağ köylerinde ise ulaşım kapanırken ekiplerin gerekli çalışmaları başlattığı öğrenildi.
İl merkezlerinde belediyeler, ana yollarda karayolları ve trafik ekipleri yolların açık kalması için yoğun çaba harcıyor. Kar
yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi beklenirken, sabah saatlerinde kar yağışının bitimiyle don olayının yaşanması bekleniyor.
Diğer yandan Uşak Valiliği olumsuz hava koşullarını göz önünde bulundurarak il genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün ara verildiğini açıkladı. Aynı zamanda çalışan hamile ve kronik hastalığı bulunan personele de idari izin verildi. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:03 Kaynak: İHA
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