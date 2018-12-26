Son Dakika Haberleri: Uşak'ta İzmir - Ankara Karayolu Kar Yağışı Nedeni ile Yer Yer Trafiğe Kapandı

Uşak'ta İzmir - Ankara Karayolu Kar Yağışı Nedeni ile Yer Yer Trafiğe Kapandı

43 dakika önce

Uşak'ta İzmir - Ankara karayolu kar yağışı nedeni ile yer yer trafiğe kapandıUŞAK - Uşak ve genelinde akşamüzeri başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, okulların tatil edilmesi öğrenciler tarafından mutlulukla karşılandı.

Uşak'ta İzmir - Ankara karayolu kar yağışı nedeni ile yer yer trafiğe kapandı

UŞAK - Uşak ve genelinde akşamüzeri başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, okulların tatil edilmesi öğrenciler tarafından mutlulukla karşılandı.
Uşak ve çevresinde gün boyu yağan yağmur, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Aralıksız yağan kar nedeniyle İzmir - Ankara yolu D-300 üzerinde yer yer yol trafiğe kapandı. Özellikle Dumlupınar, Banaz, Derbent ve Kızılcasöğüt bölgesindeki rampalarda 2-3 km araç kuyruğu oluştu. Genellikle kış lastiği olmayan ve kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerin karıştığı maddi hasarlı kazalarından dolayı trafik kilitlenme noktasına geldi. Uşak'ın bazı dağ köylerinde ise ulaşım kapanırken ekiplerin gerekli çalışmaları başlattığı öğrenildi.
İl merkezlerinde belediyeler, ana yollarda karayolları ve trafik ekipleri yolların açık kalması için yoğun çaba harcıyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi beklenirken, sabah saatlerinde kar yağışının bitimiyle don olayının yaşanması bekleniyor.
Diğer yandan Uşak Valiliği olumsuz hava koşullarını göz önünde bulundurarak il genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün ara verildiğini açıkladı. Aynı zamanda çalışan hamile ve kronik hastalığını bulunan personeli de idari izin verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:13 Kaynak: İHA

Ankara, İzmir, Uşak, Kar, Genel
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