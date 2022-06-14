Uşak'ta jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Uşak'ta jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

14.06.2022 12:49
Uşak'ta jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Uşak'ta, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Uşak'ta, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende ilk olarak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladıktan sonra İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'a çiçek takdim etti.

Tören, jandarma personeli ile polislerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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