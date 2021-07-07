Uşak'ta kabuğu parçalanan kaplumbağa tedavi altına alındı - Son Dakika

Uşak'ta, kabuğu parçalanmış halde bulunan yaralı kaplumbağa belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

Uşak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yol kenarında kabuğu parçalanarak yaralanmış halde bir kaplumbağa buldu.

Yaralı kaplumbağanın kırılan kabuklarına yaklaşık 2 saat süren operasyonla serklaj teli ile dikiş atıldı. Bu bölge, sorunsuz birleşmesi için alçıya alındı.

Barınakta gözetim altında tutulan kaplumbağa tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacak.