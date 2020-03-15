Uşak'ta kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
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Uşak'ta kaçak akaryakıt operasyonu

6 saat önce

Uşak'ta bin 500 kilogram madeni yağ karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Uşak'ta kaçak akaryakıt operasyonu, System.String[]

Uşak'ta bin 500 kilogram madeni yağ karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vatan Caddesi Hal yolu üzerinde, T.E. (43), B.T. (34) ve A.A'yı (41), 64 BC 272 plakalı çekiciye madeni yağ karışımlı akaryakıtı aktarırken suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan T.E'nin Kalfa Köyü mevkisindeki deposunda yapılan aramada, bin 500 kilogram madeni yağ karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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