Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Kaçak İçki Operasyonu

Uşak'ta Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Uşak'ta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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Uşak'ta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Muharremşah köyünde bir iş yerinde arama yapan jandarma ekipleri, değişik yerlere gizlenmiş 100 şişe bandrolsüz içki ele geçirdi.


İş yeri sahibi M.A. ile Azerbeycan uyruklu olduğu öğrenilen M.Z. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Jandarma, Uşak, Güncel
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