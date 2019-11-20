Son Dakika Haberleri: Uşak'ta kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Uşak'ta kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Uşak'ta kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığınca yapılan takip sonucu Ulubey ilçesi İnay Köyü bölgesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi kazı yaptıkları esnada muhtelif kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı. - UŞAK

Jandarma, Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti, askeri tesislere özelleştirmenin önünü açacak 95 maddelik yasa teklifi hazırladı
Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 01:20:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]