Uşak'ta kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasan köyü Kekeşdede mevkisinde kaçak kazı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, kazının yapıldığı alana elektrikli vinç sistemi kurulduğunu tespit etti.

Yapılan aramada, kazı çalışmalarında kullanılan birçok malzeme ve merdivenler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede mahkemece serbest bırakıldı.