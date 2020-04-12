Uşak'ta kaçak maske operasyonu - Son Dakika

Operasyonda mevzuata uygun olmayan toplam 264 bin tek kullanımlık maske ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yapılan incelemede Sağlık Bakanlığından izin alınmadan, usulsüz ve steril şartlara aykırı şekilde maske üretildiği tespit edildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda ve yetki belgesiz cerrahi maske üretimi yapıldığı bilgisini aldı.

Uşak 'ta 3 imalathaneye düzenlenen operasyonda Sağlık Bakanlığından izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 264 bin tek kullanımlık maske ele geçirildi.

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