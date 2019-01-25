Uşak'ta Kaçak Tütün Operasyonu
2 saat önce
Uşak'ta bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 48 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Uşak
'ta bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 48 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kent merkezinde bir iş yerinde yaptıkları aramada, 48 kilogram kaçak tütün, 865 paket içi tütün ile doldurulmuş makaron, 20 bin boş makaron ele geçirdi.
Kaçak tütünlere el konulurken iş yeri sahipleri sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:40 Kaynak: AA
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