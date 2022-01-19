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Uşak'ta kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Uşak'ta kaçak tütün operasyonu

19.01.2022 16:16
Uşak'ta kaçak tütün operasyonu

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki eve düzenlediği operasyonlarda kaçak tütün ele geçirdi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki eve düzenlediği operasyonlarda kaçak tütün ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekibi, bir kişinin kaçak tütün sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin iki evine yapılan baskında elektronik tütün doldurma makinesi, 46 bin 400 bandrolsüz makaron, 3 bin 160 adet içi tütün doldurulmuş satışa hazır kaçak makaron sigara ve 97 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tütün, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta kaçak tütün operasyonu - Son Dakika


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