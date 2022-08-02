Uşak'ta 1 milyonu dolu 13 milyona kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta 1 milyonu dolu 13 milyona kaçak makaron ele geçirildi

02.08.2022 01:15
Uşak'ta 1 milyonu dolu 13 milyona kaçak makaron ele geçirildi

Uşak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 milyondan fazla boş, 980 bin adet dolu kaçak makaron ele geçirdi.

Uşak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 milyondan fazla boş, 980 bin adet dolu kaçak makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kaçak makaron geleceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler Şeker Uygulaması olarak bilinen kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli aracı durdurdu. Aracın dorse kısmında yapılan aramada 12 milyon 400 bin adet boş, 980 bin adet ise tütünle doldurulmuş makaron bulundu. Yapılan aramanın ardından araç sürücüsü B.S. (30) ekiplerce gözaltına alındı. Araç sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 1 milyonu dolu 13 milyona kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 1 milyonu dolu 13 milyona kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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