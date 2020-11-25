Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etkinliği - Son Dakika

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etkinliği

25.11.2020 14:09

Uşak'ta kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla beyaz panoya el izleri bırakıldı, "kadına yönelik şiddete hayır" yazılı turuncu balonlar uçuruldu.

Uşak'ta kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla beyaz panoya el izleri bırakıldı, "kadına yönelik şiddete hayır" yazılı turuncu balonlar uçuruldu.

Uşak Valiliğince, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programa, Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve katılımcılar "kadına yönelik şiddete hayır" yazılı turuncu maske takarak geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından açılan stantlarda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Programda konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ortak bir akıl ve vicdanla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ailelere de çok önemli görev düştüğüne dikkati çeken Kocabıyık, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede eğitim önemli bir unsurdur. Sevgi ve saygıyı barındıran kuvvetli bir iletişim ortamında çocuklarımızı yetiştirmek onların karakterinde önemli bir etkendir. Şiddete tanık olmayan ve maruz kalmayan çocuklar yetişkinlikte hem kendilerine hem de toplumun diğer üyelerine saygılı olacaktır." dedi.

Uşak Valiliği olarak çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Şiddete uğrayan kadınlarımızın nereden yardım alabileceklerini bilmeleri, şiddetle mücadele etmeleri açısından çok önemlidir. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın başlattığı kadınlarımızın her türlü sorunlarında ulaşabilecekleri 183 hattı ilimizde de aktif olarak uygulanmaktadır. Mağdur kadınlarımız 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 112 Acil, Aile İçi Şiddet Acil Yardım hattını arayabilirler. Ayrıca şiddet mağduru kadınlarımız Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını da kullanabilirler."

Vali Funda Kocabıyık ve programa katılanlar beyaz bezin takılı olduğu panoya, ellerini boyaya batırıp izlerini bıraktılar.

Ardından üzerinde "kadına yönelik şiddete hayır" yazılı turuncu renkli balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Stantları gezen Vali Funda Kocabıyık, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, kendini risk altında hisseden bütün kadınların bu uygulamayı telefonlarına indirmesini istedi.

Programa, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etkinliği
Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etkinliği
Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etkinliği
Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etkinliği

Funda Kocabıyık, 112 Acil, Jandarma, Uşak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etkinliği - Son Dakika


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