Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Kafası Beşik Korkulukları Arasına Sıkışan Çocuk Öldü

Uşak'ta Kafası Beşik Korkulukları Arasına Sıkışan Çocuk Öldü

1 saat önce

Uşak'ta, kafası beşik korkulukları arasına sıkışan iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Uşak'ta Kafası Beşik Korkulukları Arasına Sıkışan Çocuk Öldü, System.String[]
Uşak'ta, kafası beşik korkulukları arasına sıkışan iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi üzerinde oturan Mehmet ve Neziha Çetin çiftinin tek çocuğu olan iki yaşındaki Ayşe Miray Çetin, iddiaya göre, annesi mutfakta yemek yaptığı sırada salondaki beşikten çıkmaya çalışırken kafasını korkulukların arasına soktu.

Sıkıştığı yerden kafasını çıkaramayan ve hareketsiz halde kalan çocuk, çevreden gelen vatandaşların da yardımıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:00 Kaynak: AA

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