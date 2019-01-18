Son Dakika Haberleri: Uşak'ta 'Kahve Sokakta' Akımı Başlıyor

Uşak'ta 'Kahve Sokakta' Akımı Başlıyor

2 saat önce

Uşak'ta yeni bir akım başlatan 21 yaşındaki Osman Ünlü soğuk kış günlerinde insanların içini ısıtıyor.

Uşak'ta 'Kahve Sokakta' Akımı Başlıyor, System.String[]
Uşak'ta yeni bir akım başlatan 21 yaşındaki Osman Ünlü soğuk kış günlerinde insanların içini ısıtıyor. "Kahve Sokakta" sloganıyla yola çıkan esnaf vatandaşın ilgisinden oldukça memnun.

Çeşitli restoran ve kafelerde garsonluk yapan Ünlü, aklına gelen bir fikri arkadaşlarıyla paylaştı, onların destekleriyle Uşak Valiliğinin arka sokağında bulunan ve kış aylarında kapanan çay bahçesinin yola bakan kısmına yaklaşık 4 metrekarelik bir dükkan açtı. "Kahve Sokakta" sloganıyla çeşit çeşit kahveyi ayaküstü insanlarla buluşturan Ünlü satışlardan memnun. Dükkanı 3 hafta önce açtığını belirten Ünlü, "Kışın çay bahçesi kapalıydı, buranın sahibi olan sevgili ağabeylerime böyle bir fikir sundum, soğuk havada insanların içlerinin ısınmasını istedim, güzel oldu, tuttu, her geçen gün biraz daha güzel oluyor inşallah daha güzel olacak. Burada bir çok kahve çeşidim ve sahlep var. Uşak'ta bu konsepte başka bir yer yok, ilk benim. Ancak büyük bir firma benim tarzımda bir yer hazırlamış, iki haftaya kadar hizmetinizdeyiz yazmışlar. Bana büyük bir rakip geliyor nasıl olacak bilemiyorum. Ancak benim işimi etkilemez diye düşünüyorum, ben öğrenciye yönelik ucuz veriyorum. Kahveler 3 lira, sahlep 3 lira, sıcak çikolata 3,5 lira. Çok güzel tepkiler alıyorum şu ana kadar 500 kişi geldiyse hepsi de olumlu şeyler söyledi" dedi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

Uşak, Yaşam
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