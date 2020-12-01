Uşak'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti - Son Dakika

Açıklamada, "İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarının 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak şekilde belirlenmiştir." denildi.

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde yeni düzenlemenin yapıldığı belirtildi.

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