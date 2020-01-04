Uşak'ta kamyoncu esnafından 'Dijital Takograf' eylemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta kamyoncu esnafından 'Dijital Takograf' eylemi - Son Dakika

Uşak'ta kamyoncu esnafından 'Dijital Takograf' eylemi

6 saat önce

Uşak'ta bir grup kamyoncu esnafı 'Dijital Takograf ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi' (UETS) adlı uygulamaları protesto amacıyla eylem yaptı.

Uşak'ta kamyoncu esnafından 'Dijital Takograf' eylemi, System.String[]

Uşak'ta bir grup kamyoncu esnafı 'Dijital Takograf ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi' (UETS) adlı uygulamaları protesto amacıyla eylem yaptı. Esnaf, polisin yolu trafiğe kapatmamaları konusunda uyarılarını dikkate alarak sadece konvoy yaparak eylemlerini sonlandırdı.


Uşak D300 karayolu üzerinde toplanan bir grup nakliyeci taşımacılık sektöründe bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla eylem yaptı. Onlarca TIR ve kamyon konvoy halinde korna çalarak eyleme destek verdi. Bölgede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındı. Polis esnafı yolu trafiğe kapatmamaları konusunda uyardı.


Uşak Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Seyhan Mıdık eylemciler adına yaptığı basın açıklamasında "Nakliyecilik sektörünün son yıllarda pek çok sorunu birikmiştir. Piyasada ciddi bir haksız rekabet var. Nakliye sektörünün canlanması için bir kısıtlama olması gerektiğine inanıyoruz. Son günlerde çıkan 'Dijital Takograf ve 'Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi' (UETS) Yük bildiriminden dolayı üyelerimizin çoğu veya bu işi yapan meslektaşlarımızın çoğu yeterli bilgiye sahip değil. Dijital takograftan dolayı ülkede ekonomik ve sosyal şartlar yeteri kadar uygun değildir. Bunların tekrar gözden geçirilip, özellikle UETS'nin iptali gerekmektedir. Dijital takografta veri indirimini istemiyoruz" diye konuştu.


Eylem olaysız bir şekilde sona erdi. - UŞAK

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:58 Kaynak: İHA
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