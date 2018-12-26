Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Uşak'ta Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Uşak'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Uşak'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ertürk idaresindeki 64 K 0136 plakalı kamyonet, İbrahim Tahtakılıç Caddesi'nde yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Ertürk araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AKS ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Ertürk, hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:52 Kaynak: AA

Uşak, Güncel
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