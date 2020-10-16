Uşak'ta kamyonetin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir kişi, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eşme- Kula kara yolu Oymalı köyü kavşağında park halindeki otomobilinin yanında duran Hüseyin Çalık'a (52), Ahmet Hıdır yönetimindeki 43 KC 694 plakalı kamyonet çarptı.
Ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırılan Çalık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kamyonet sürücüsü Ahmet Hıdır ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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