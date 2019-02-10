Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Kanserden Yaşamını Yitiren Polis Topağa Verildi

Uşak'ta Kanserden Yaşamını Yitiren Polis Topağa Verildi

34 dakika önce

Uşak'ta kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Ziya Kocabaş (48) son yolculuğuna uğurlandı.

Uşak'ta Kanserden Yaşamını Yitiren Polis Topağa Verildi, System.String[]
Uşak'ta kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Ziya Kocabaş (48) son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık bir yıldır Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lenf kanseri tedavisi gören ve bugün yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Ziya Kocabaş'ın cenazesi öğle saatlerinde Kemalöz Mahallesi'nde ki Takva Camisine getirildi.

Öğleyin kılınan cenaze namazı sonrası iki çocuk babası Kocabaş'ın cenazesi Uşak Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:31 Kaynak: AA

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