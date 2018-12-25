Uşak'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor

Uşak
'ta yoğun kar yağışı kara yollarında ulaşımı aksatıyor.
Uşak ve ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kent merkezi ve il bağlantı yollarında ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Özellikle Uşak- Ankara
kara yolu Derbent
köyü yakınları, Dumlupınar
rampası ile Uşak- Denizli
kara yolu Akarca
rampası kesiminde ulaşım aksıyor.
Karayolları 25. Şube Şefi Tuncay Güney
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının gece yarısına kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, sürücüleri tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Güney, 25 ekiple karla mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Zincirsiz çıkan araçların kaymaları sonucu ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sürücülerden dikkatli olmalarını ve yola zincirsiz, kış lastiği olmadan çıkmamalarını istiyoruz. Şu ana kadar tüm yolları açık tutmayı başardık, ufak aksamalar var ancak yağış şiddetli şekilde sürüyor." diye konuştu.
Bu arada Uşak Belediyesi
ekipleri, kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına başladı.