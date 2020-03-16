Uşak'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Uşak'ta kar yağışı etkili oluyor
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Uşak'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:20 Kaynak: AA
Uşak'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Uşak merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ilçelerde öğle saatlerinde etkisini yitirdi. Merkezde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Uşak İl Özel İdaresi, Karayolları 25. Şube Şefliği ve Uşak Belediyesi yolları açık tutmak için bir dizi önlem aldı.
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