Uşak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
1 saat önce
Uşak ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Uşak
ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Uşak genelinde akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle Valilik, il genelinde 26 Aralık
2018 Çarşamba
günü eğitime bir gün ara verileceğini bildirdi. Öte yandan yetkililer kar yağışının sabah saatlerine kadar süreceğini belirtirken, sabahın ilk ışıklarıyla don olayının yaşanmasını söylediler. Bu bağlamda sürücülerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri alınması istenildi. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:51 Kaynak: İHA
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