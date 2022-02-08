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Uşak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Uşak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

08.02.2022 20:35
Uşak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Uşak'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Uşak'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar sürmesinin ve hava sıcaklığının da sıfırın altına düşmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla, özel okullar başta olmak üzere özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları, halk eğitim merkezlerinde devam eden kurslarda, okullarda süren destekleme ve yetiştirme kurslarında 9 Şubat çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinin de faaliyetlerine 1 gün ara verildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz ile hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin 9 Şubat çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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