Uşak'ta karantina altındaki köye, jandarma ve Vefa Grubu desteği - Son Dakika

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Uşak'ta karantina altındaki köye, jandarma ve Vefa Grubu desteği
6 saat önce
Uşak'ın Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan Gürlek köyündeki vatandaşların ihtiyaçları, jandarma ve Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılanıyor.
Uşak'ın Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan Gürlek köyündeki vatandaşların ihtiyaçları, jandarma ve Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılanıyor.
Karantinaya alınan 812 nüfuslu Gürlek köyünde bulunanlar, ihtiyaçları için 112 Acil Çağrı Merkezi ya da köy muhtarlığıyla irtibata geçiyor.
Gelir durumu iyi olmayanlara Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca yardım paketleri gönderiliyor. Diğer kişiler ise ilçedeki alışveriş ve para çekme işlemlerini, jandarma aracılığıyla gerçekleştiriyor.
Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, jandarma ve dayanışmaya destek verenlere teşekkür etti. Çağlar, desteğin süreceğini bildirdi.
Gürlek köyü, 1 Nisan'dan bu yana karantinada bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:56 Kaynak: AA
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