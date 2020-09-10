Uşak'ta karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek - Son Dakika

Uşak'ta karantina kurallarını ihlal eden Kovid-19 hastalarının, kalan sürelerini yurtlarda geçireceği ve oluşacak masrafların kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında il genelinde ek tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Karantina kurallarını ihlal eden kişilerin, kalan sürelerini geçirmeleri için Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirileceği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 testi pozitif olup karantina kurallarını ihlal eden ve toplum sağlığını tehlikeye atan kişiler, KYK yurtlarına alınacak ve karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır. Bu kişilerin KYK yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek gibi tüm masraflar kendilerinden tahsil edilecektir."