Uşak'ta karantina süreleri dolan 234 kişi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Uşak'ta karantina süreleri dolan 234 kişi memleketlerine uğurlandı

Almanya ve Kosova'dan Uşak'a getirilen 234 kişinin karantina süresi doldu

UŞAK - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Almanya ve Kosova'dan Uşak'a getirilerek karantinaya alınan 234 kişi memleketlerine uğurlandı.

Almanya ve Kosova'dan 20 Nisan tarihinde uçaklarla getirilen 234 kişi yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde Uşak'a yerleştirildi. Uşak Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Latife Hanım Kız Yurdu'nda 14 günlük karantina sürelerini dolduran içlerinde çocukların da bulunduğu vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD ekipleri koordinasyonunda otobüslere bindirildi.

Yapılan hizmetten dolayı minnettar olduğunu belirten Huriye Öztürk, "Almanya'dan bizi getirdiler, bize uçak gönderdiler. Allah bu devlete yar olsun, milletimiz var olsun" dedi.

"Devletimiz güçlü olmasaydı bu imkanlar sağlanamazdı"

Kendilerine çok iyi bakıldığını belirten bir vatandaş, "Bize çok iyi hizmet ettiler, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Devletimiz güçlü olmasaydı bu imkanlar bize sağlanamazdı. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kendi evimizden daha çok rahat ettik"

Emeği geçenlere teşekkür eden Necip Sivas görevlilerden helallik istediklerini belirterek, "Her şey dört dörtlüktü. Kendi evimizden daha çok rahat ettik. Bu paralar nereye gidiyor diyenler oluyor. Gelip buraya baksınlar paralar nereye gidiyor görsünler" diye konuştu.