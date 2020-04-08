Uşak'ta karantinadaki misafirlere doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta karantinadaki misafirlere doğum günü sürprizi - Son Dakika

Uşak'ta karantinadaki misafirlere doğum günü sürprizi

6 saat önce

KKTC'den getirilerek Uşak'taki öğrenci yurduna yerleştirilen misafirlere yurt görevlileri doğum günü sürprizi yaptı.

Uşak'ta karantinadaki misafirlere doğum günü sürprizi, System.String[]

KKTC'den getirilerek Uşak'taki öğrenci yurduna yerleştirilen misafirlere yurt görevlileri doğum günü sürprizi yaptı.


Korona virüs nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Uşak'taki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait (KYK) Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na çoğu öğrenci olmak üzere aralarında sivillerin de bulunduğu 130 kişi yerleştirilirken kişiler 14 günlük karantina sürecine alındı.


Karantinadayken 22 yaşına giren Büşra Ayçiçek adlı öğrenciye ve 30 yaşına giren Merve Topsakal'a yurtta görevli personeller doğum günü sürprizi hazırladı. Özel kıyafet giyen görevliler ellerinde pasta ile farklı zamanlarda öğrencilerin kaldığı odaya giderek doğum günlerini kutladılar.


Sürpriz karşısında şaşıran öğrencilerin mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı. - UŞAK

Yurtlar Kurumu, Kıbrıs, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:29 Kaynak: İHA

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