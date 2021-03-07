Uşak'ta katı atık sorunu konuşuldu - Son Dakika

Uşak'ta katı atık sorunu konuşuldu

07.03.2021 18:11
Uşak'ta katı atık sorunu konuşuldu, System.String[]

Uşak Deri Kar OSB'de katı atık sorununa çözüm amaçlı deri sanayicilerle bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Uşak Deri Kar OSB'de katı atık sorununa çözüm amaçlı deri sanayicilerle bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Uşak Deri Karma OSB Yönetim Kurulu, bölgede meydana gelen katı atık sorununa çözüm için öncelikli olarak, deri sanayicileriyle toplantı düzenledi. Uşak Deri Karma OSB'nin konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Uşak Deri Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, Başkan Yardımcısı Uğur Karaca, yönetim kurulu üyeleri Şahin Dursun ve Ramazan Atalay, bölge yöneticileri ve sanayiciler katıldı. Burada bölgenin katı atık sorununa çözüm için hazırlanan yeni yol haritasını bölge sanayicilerine anlatan İbrahim Karahallı, sanayicilerin talep ve beklentilerini de dinledi.

Uşak Deri Karma OSB'nin günlük 350 ila 400 ton arasında katı atık ürettiği belirten Bölge Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, atık su tesisinden çıkan çamur ve diğer atıkların bertaraf edilmesi için 2015'ten bu yana yoğun bir çaba harcadıklarını ifade etti. Yurtiçi ve yurtdışında bulunan katı atık bertaraf tesislerini incelediklerini kaydeden Karahallı, katı atıkların bertarafını yakma yöntemiyle gerçekleştirmeye karar verdiklerini ve bunun sağlanması için 12 milyon Euro bütçeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bölgenin yaklaşık 100 milyon TL'ye varan maliyeti karşılayacak gücünün olmadığını ifade eden Karahallı, Haziran 2020'de arıtma çamurları ve biyokütle sınıfına giren sanayi atıklarının bertarafı için ZNP Biyokütle Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yap-işlet-devret modeliyle sözleme yaptıklarını ve halen yapım aşamasında olan tesisin Haziran 2021 itibariyle faaliyete başlayacağına değindi.

Ayrıca biyokütle sınıfına girmeyen, yakma tesisinde yakılamayacak olan sanayi atıklarının bertarafı için de, Uşak Çevre Birliği ve Uşak Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile üçlü protokol imzaladıklarını belirten Karahallı, "Uşak Yenilenebilir Enerji şirketi, yağı çıkarılmamış etleme atıklarının ve ham deri budama atıklarının verilmesi koşulu ile sanayi atıklarını ayrıştırarak bertaraf etmeyi kabul etti. Amacımız bölgemizin üretime devamı için yaşadığımız bu temel sorunları çözmektir. Bölge yönetimi olarak katı atıkların bertarafı için sanayicimizle işbirliği içinde hareket edeceğiz" dedi. Öte yandan Karahallı, atıkların ne şekilde toplanacağına dair bilgiler verirken bölgede ki atık sahasını en geç bir iki ay içinde kapatmak zorunda olduklarını belirtti. Ayrıca önümüzdeki günlerde bölge içindeki plastik, tekstil ve yün sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarla da, ayrı ayrı bilgilendirme toplantıları yapılacağını bildirdi. - UŞAK

Uşak'ta katı atık sorunu konuşuldu
Uşak'ta katı atık sorunu konuşuldu
Uşak'ta katı atık sorunu konuşuldu
Uşak'ta katı atık sorunu konuşuldu

Ramazan Atalay, Karahallı, Uşak, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşak'ta katı atık sorunu konuşuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti         
22:44
Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı         
22:22
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var         
22:13
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti         
20:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı         
17:49
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 23:16:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta katı atık sorunu konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei