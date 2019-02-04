Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Katliam Gibi Kaza: 4 Ölü

Uşak'ta Katliam Gibi Kaza: 4 Ölü

9 dakika önce

Uşak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta Katliam Gibi Kaza: 4 Ölü, System.String[]
Uşak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak - İzmir karayolu Çınarcık rampasında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 64 KY 400 plakalı Ali Yılmaz idaresindeki otomobil İzmir yönünden Uşak yönüne seyir halindeyken Çınarcık rampasında direksiyon hakimiyeti kaybederek karı şeride geçti. Bu esnada İzmir yönüne seyir halinde olan Fahrettin Hacıoğlu idaresindeki 35 PN 740 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, 35 plakalı araçta bulunan sürücü Fahrettin Hacıoğlu (62) ve eşi Safiye Hacıoğlu (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Mesut Hacıoğlu (39) ve araç sürücüsü Ali Yılmaz kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:46 Kaynak: İHA

İzmir, Uşak, Güncel
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