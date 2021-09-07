Uşak'ta kaybolan alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Uşak'ta, 2 gündür haber alınamayan alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.
Merkeze bağlı Kaşbelen köyünde yaşayan 53 yaşındaki Ayşe Kurak'ın Pazar sabahı evde olmadığını fark eden yakınları bölgede arama yaptı.
Kurak'a ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Alzaymır hastası olduğu belirtilen kadın için Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Arama çalışmalarına özel eğitimli iz takip köpekleri de destek veriyor.
Kaynak: AA
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