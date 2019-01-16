Uşak'ta Kayıp Adam Aranıyor

Uşak'ta önceki gün arabasıyla evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen 80 yaşındaki Asım Kavak'nı bulunması için çalışma başlatıldı.

Uşak'ta önceki gün arabasıyla evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen 80 yaşındaki Asım Kavak'nı bulunması için çalışma başlatıldı.



Banaz ilçesi 31 Ağustos Mahallesi'ndeki kızının yanına Almanya'dan 10 gün önce gelen Asım Kavak, pazartesi günü akşam saatlerinde 64 FR 898 plakalı otomobiline binerek evden ayrıldı.



Kavak'tan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.



Polis ekipleri, yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlattı.

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