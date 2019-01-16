Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Kayıp Adam Aranıyor

Uşak'ta Kayıp Adam Aranıyor

1 saat önce

Uşak'ta önceki gün arabasıyla evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen 80 yaşındaki Asım Kavak'nı bulunması için çalışma başlatıldı.

Uşak'ta Kayıp Adam Aranıyor, System.String[]
Uşak'ta önceki gün arabasıyla evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen 80 yaşındaki Asım Kavak'nı bulunması için çalışma başlatıldı.

Banaz ilçesi 31 Ağustos Mahallesi'ndeki kızının yanına Almanya'dan 10 gün önce gelen Asım Kavak, pazartesi günü akşam saatlerinde 64 FR 898 plakalı otomobiline binerek evden ayrıldı.

Kavak'tan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri, yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:53 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var

Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 13:02:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Kayıp Adam Aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]