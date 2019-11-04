Son Dakika Haberleri: Uşak'ta kayıp kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu
Son Dakika Güncel Uşak'ta kayıp kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu

Uşak'ta kayıp kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu

6 saat önce

Uşak'ta ailesi tarafından 3 gün önce kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu.

Uşak'ta ailesi tarafından 3 gün önce kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Uşak Yeniceköy Caddesi yakınlarında bir çoban, park halindeki 64 AN 426 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz bulunduğunu gördü.

Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, içi yanmış otomobildeki cesedin, üç gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 33 yaşındaki Hüseyin Ali Erkan'a ait olduğunu belirledi.

Vücudunda yanıklar bulunan Erkan'ın cenazesinin, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Uşak'ta kayıp kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu

Yeniceköy, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:29 Kaynak: AA
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