Uşak'ta Kayıp Şahsın Otomobili Terk Edilmiş Halde Bulundu

Uşak'ta, 5 gündür aranan 80 yaşındaki Asım Kavak'ın otomobili, terk edilmiş olarak bulundu.

Uşak'ta, 5 gündür aranan 80 yaşındaki Asım Kavak'ın otomobili, terk edilmiş olarak bulundu.



Banaz ilçesinde yaşayan kızının evinden pazartesi günü otomobiliyle ayrılan ve o günden bu yana haber alınamayan Kavak'ın 64 FR 898 plakalı otomobili, 31 Ağustos Mahallesi Rüzgar Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Kapıları kilitli otomobil, olay yeri inceleme ekiplerince çekici yardımıyla emniyetin otoparkına götürüldü.



Görgü tanıklarının, "Otomobilin pazartesi akşamı kara saplandığı, kurtarmak için 2 kişinin uğraş verdiği, başarılı olamayınca yaya olarak uzaklaştıkları" ifadesini verdikleri öğrenildi.



Öte yandan kayıp kişinin bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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