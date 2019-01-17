Uşak'ta Kayıp Şahsın Otomobili Terk Edilmiş Halde Bulundu
26 dakika önce
Uşak'ta, 5 gündür aranan 80 yaşındaki Asım Kavak'ın otomobili, terk edilmiş olarak bulundu.
Uşak'ta, 5 gündür aranan 80 yaşındaki Asım Kavak'ın otomobili, terk edilmiş olarak bulundu.
Banaz ilçesinde yaşayan kızının evinden pazartesi günü otomobiliyle ayrılan ve o günden bu yana haber alınamayan Kavak'ın 64 FR 898 plakalı otomobili, 31 Ağustos Mahallesi Rüzgar Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Kapıları kilitli otomobil, olay yeri inceleme ekiplerince çekici yardımıyla emniyetin otoparkına götürüldü.
Görgü tanıklarının, "Otomobilin pazartesi akşamı kara saplandığı, kurtarmak için 2 kişinin uğraş verdiği, başarılı olamayınca yaya olarak uzaklaştıkları" ifadesini verdikleri öğrenildi.
Öte yandan kayıp kişinin bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:09 Kaynak: AA
Görenler Hayrete Düşüyor! 5 Gramlık Mini Karpuzlar Satışa Çıktı
Son Dakika! Hollandalı Gazeteci Johanna Cornelia, Türkiye'den Sınır Dışı Edildi
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları
Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak