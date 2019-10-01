Son Dakika Haberleri: Uşak'ta kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Uşak'ta kayıp yaşlı adam ölü bulundu

1 saat önce

Banaz ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki kişi ölü bulundu.

Banaz ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Öksüz köyünde yaşayan Ramazan Yalçın, cumartesi öğle saatlerinde yakınlarıyla birlikte ilçe merkezine gitti.

Köye kendi başına döneceğini söyleyerek yakınlarından ayrılan yaşlı adamdan bir daha haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri Yalçın'ı bulmak için ilçe merkezinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları devam ederken bu sabah vatandaşlar Şehitler Mahallesi'ndeki çalılıklar arasında erkek cesedini fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin Yalçın'a ait olduğunu belirledi.

Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Yalçın'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Uşak'ta kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan İstanbul depremi yorumu: Deprem değil bina öldürür gerçeği yüzümüze şamar gibi inmiştir
Son Dakika: İstanbul Valiliği, duvarları çatlayan Çapa Diş Hekimliği binasını boşalttı Son dakika: Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelerin hiçbirine ulaşamadık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 16:22:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta kayıp yaşlı adam ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]