Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Kedinin Ağzından Kurtarılan Su Tavuğu Tedaviye Alındı

Uşak'ta Kedinin Ağzından Kurtarılan Su Tavuğu Tedaviye Alındı

1 saat önce

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB) işçiler tarafından kedinin ağzından kurtarılan su tavuğu tedavi altına alındı.

Uşak'ta Kedinin Ağzından Kurtarılan Su Tavuğu Tedaviye Alındı, System.String[]
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB) işçiler tarafından kedinin ağzından kurtarılan su tavuğu tedavi altına alındı.

UOSB'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının tır parkında sokak kedisinin ağzında su tavuğunu gören işçiler, kediyi yakalayıp su tavuğunu ağzından aldı.

Kanadından yaralanan su tavuğu, hayvansever Bekir Kanlı aracılığıyla tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu'nun kliniğine götürülen hayvana su ve yem verilerek ilk tedavisi yapıldı.

"Uşak'ta ilk kez gördük"

Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sol kanadında küçük bir yarası bulunan su tavuğunun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağını söyledi.

Su tavuğunun büyük ihtimalle göç sırasında yorgun düşerek fabrikanın bahçesine iniş yaptığını söyleyen Avcu, "Çok özel bir kuş. Tedavisi birkaç günde sona erer. Su tavuğu turnagillerden. Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaşıyor ancak Uşak'ta ilk kez gördük." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:15 Kaynak: AA

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Uşak, Güncel
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