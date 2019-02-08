Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Kenevir Yetiştiriciliği Çalışması

Uşak'ta Kenevir Yetiştiriciliği Çalışması

24 dakika önce

Uşak Valiliği'nde kenevir yetiştiriciliğiyle ilgili toplantı yapıldı.

Uşak'ta Kenevir Yetiştiriciliği Çalışması, System.String[]
Uşak Valiliği'nde kenevir yetiştiriciliğiyle ilgili toplantı yapıldı.

Vali Funda Kocabıyık başkanlığında yapılan toplantıda Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilde kenevir yetiştiriciliği hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Toplantıda Ziraat Mühendisi Çayhan Şentürk, kenevirin sistematik yapısı, kullanım alanları, yetiştiriciliği, ülkemizdeki durumu hakkında bilgi verdi.

Vali Funda Kocabıyık ise yaptığı değerlendirmede, kenevir yetiştirmeye elverişli iller arasında yer alan Uşak'ta üretime başlanmasıyla il ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağını, düzenlenen toplantı ile yasal düzenlemelerin ele alınarak ilgili birimler arasında koordinasyon için görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Kenevir yetiştiriciliği hususunda Uşak Üniversitesi ile de karşılıklı iletişim halinde olunacağı belirtildi.

Toplantıya, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:43 Kaynak: AA

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