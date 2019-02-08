Uşak'ta Kenevir Yetiştiriciliği Çalışması

Uşak
Valiliği'nde kenevir yetiştiriciliğiyle ilgili toplantı yapıldı.
Vali Funda Kocabıyık
başkanlığında yapılan toplantıda Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilde kenevir yetiştiriciliği hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.
Toplantıda Ziraat Mühendisi Çayhan
Şentürk, kenevirin sistematik yapısı, kullanım alanları, yetiştiriciliği, ülkemizdeki durumu hakkında bilgi verdi.
Vali Funda Kocabıyık ise yaptığı değerlendirmede, kenevir yetiştirmeye elverişli iller arasında yer alan Uşak'ta üretime başlanmasıyla il ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağını, düzenlenen toplantı ile yasal düzenlemelerin ele alınarak ilgili birimler arasında koordinasyon için görüşmeler yapıldığını ifade etti. Kenevir
yetiştiriciliği hususunda Uşak Üniversitesi
ile de karşılıklı iletişim halinde olunacağı belirtildi.
Toplantıya, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş katıldı.