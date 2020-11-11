Uşak'ta, kente giriş ve çıkışlarda HES kodu zorunlu hale geldi, sokakta sigara içmek yasaklandı - Son Dakika

Uşak'ta, kente giriş ve çıkışlarda HES kodu zorunlu hale geldi, sokakta sigara içmek yasaklandı
11.11.2020 20:49
UŞAK'ta Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında, il giriş ve çıkışlarında HES Kodu kontrolleri zorunlu hale getirildi, sokakta sigara içmek yasaklandı.
UŞAK'ta Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında, il giriş ve çıkışlarında HES Kodu kontrolleri zorunlu hale getirildi, sokakta sigara içmek yasaklandı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemlerin alındığını açıkladı. Karar kapsamında, il giriş ve çıkışlarında maske, sosyal mesafe denetimlerinde izolasyona uyulup uyulmadığının kontrollerinde HES Kodu gösterimi zorunlu hale getirilirken, sokakta sigara içilmesi yasaklandı. Öte yandan yapılan açıklamada, "Pazar yerlerine, metrekareye uygun sayıda vatandaş alınacak ve satıcılar ile çalışanların HES Kodu kontrolleri zabıtalarca yapılacaktır. Şehir içi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika CZN Burak'ın annesinin de yargılandığı Çapa Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davasında 3 sanığın adli kontrolü kaldırıldı Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Koronavirüsün genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen açığa çıkarıldı